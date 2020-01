L’ambulanza che soccorre i cani un' idea originale per una cittadina in Messico

Una città messicana è diventata un esempio nella cura dei cani che ne hanno più bisogno, quelli che hanno bisogno di cure urgenti e non possono raggiungere un centro veterinario che li tratta. L ‘ambudog è il primo servizio pubblico di ambulanze specializzato in cani in Messico e opera da quasi un anno nella città di San Luis Potosí, offrendo assistenza agli animali.

È un servizio gratuito che opera nel comune di Soledad de Graciano Sánchez e che mira a curare i cani randagi che non solo soffrono, ma sono diventati una fonte di infezione per l’uomo e gli animali. Questi cani abbandonati o senzatetto di solito non hanno vaccinazioni e vivono nella spazzatura in cerca di cibo.

Come riportato dal quotidiano El mexico, a San Luis de Potosí non solo hanno questo servizio ma hanno anche luoghi in cui fornire cibo e acqua agli animali di strada, diventando uno dei luoghi più vicini agli animali il paese. Ambudog assiste qualsiasi animale ferito senza un proprietario o coloro il cui proprietario non ha i soldi per pagare le cure veterinarie. Si presta anche alla sterilizzazione e alla vaccinazione degli animali che ne hanno bisogno.

Un’unità di controllo e protezione degli animali del governo locale supervisiona il lavoro svolto da Ambudog. È ovviamente un progetto pionieristico che dovrebbe essere imitato in molte parti del mondo!

Migliaia di persone sono state interessate ad Ambudog e la pubblicazione delle loro foto sui social network ha suscitato commenti di ogni genere.

Speriamo che questi tipi di progetti vengano adottati in più parti del mondo affinché si possa finalmente sconfiggere l’orribile fenomeno del randagismo. Ricordiamoci sempre che il randagismo non esiste in natura, ma è una conseguenza del disinteresse dell’uomo alla vita di creature innocenti.