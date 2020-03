L’amicizia nata tra Bo e Jasper L'amicizia nata tra Bo e Jasper, il cane ed il gatto della donna..

Pochi mesi fa, Lisa Olsen-Plummer, ha deciso di adottare un piccolo beagle chiamato Bo. Lei in casa ha già un gatto, chiamato Jasper ed ha deciso di prendergli un fratellino per non lasciarlo solo, quando lei esce per andare a lavoro. Non sapeva però, come sarebbe stata la sua reazione.

La ragazza per prendere questa decisione, ha impiegato moltissimo tempo, poiché aveva paura di ciò che avrebbe fatto il gatto nel vedere il nuovo arrivato.

Alla fine, però, ha deciso di prendersi le ferie e di portare il cucciolo a casa. Voleva stare vicino ad entrambi in quel periodo di conoscenza.

Nonostante ciò che si dice, in quella casa, è accaduto qualcosa di molto strano, che ha lasciato tutti a bocca aperta, compresa la loro amica umana.

Nel momento in cui Bo è entrato per la prima volta nella sua nuova abitazione, ha conosciuto Jasper, che è stato molto dolce e gentile con lui, sin da subito.

La loro amica umana è rimasta letteralmente sconvolta dal suo comportamento. Non riusciva proprio a crederci. Inoltre, più passavano i giorni e più i due imparavano a stare insieme, a giocare ed a coccolarsi. La donna non ha dovuto fare nulla per farli abituare a stare insieme.

Poche settimane fa, Lisa,ha pubblicato sul web un loro momento speciale, che è diventato virale, dopo pochi minuti. Ha raccontato anche la storia di quest’amicizia e tutti ne sono rimasti stupiti. Nelle immagini si può vedere come il dolce cucciolo, mette la sua zampa nelle spalle del gattino, per mostrargli il suo affetto. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Bo e Jasper ora sono praticamente inseparabili. Passano insieme tantissimo tempo, amano correre, giocare e coccolarsi. Ora nessuno dei due riesce a stare più senza l’altro e questo ovviamente, ha lasciato a bocca aperta la loro amica umana.

Nessuno riesce ancora a credere che possa esistere l’amicizia tra cane e gatto, ma questa storia ne è la dimostrazione. Fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Il reale motivo dietro l’amicizia tra Fergusson e il cane Scooter