Justin Lanford è un veterano dell’esercito, che è stato schierato in Afghanistan, per diversi mesi. Durante quel periodo, è stato vittima di un grave incidente, in cui purtroppo ha perso la gamba. Durante il suo periodo di recupero, ha incontrato Gabe, un cane di servizio.

Quelle settimane per l’uomo sono state molto difficili, poiché doveva abituarsi alla sua nuova vita e inizialmente non riusciva proprio ad accettarlo, infatti era molto scontroso.

La famiglia, come la fidanzata, volevano aiutarlo a tutti i costi ed hanno provato con diverse soluzioni, ma era stato sempre tutto inutile. Non sapevano più cosa fare.

Poco dopo sul web, hanno letto di un’associazione che aiutava i veterani in queste situazioni, con i cane di servizio. E’ proprio a questo punto che Justin ha incontrato il piccolo Gabe.

Tra loro è stato amore a prima vista. Tutti infatti ne sono rimasti a bocca aperta. Il cucciolo ha aiutato molto il suo amico umano ad imparare a camminare di nuovo e ad affrontare la vita con tutte le difficoltà che si è trovato davanti.

L’uomo alla fine, è riuscito a guarire ed alla fine, ha deciso di chiedere alla sua fidanzata Carol, di sposarlo. Voleva andare avanti nonostante ciò che aveva passato.

Durante quel giorno speciale, Gabe è stato vicino al suo amico umano per tutto il tempo. Non lo ha mai abbandonato e Justin era davvero felice di poterlo avere con lui. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Questo ragazzo dice di essere cambiato molto dopo essere stato in guerra e che tornare ad essere come era prima non è stato semplice, ma alla fine è riuscito a guarire grazie alla sua famiglia, a sua moglie ed al suo miglior amico a quattro zampe.

