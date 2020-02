L’amicizia nata tra il tasso ed il coyote L'amicizia nata tra il tasso ed il coyote, che è diventata virale sul web..

Diverso tempo fa, “Peninsula Open Space Trust” ha pubblicato un video sul web, che è diventato presto virale. Tutti sono rimasti a bocca aperta nel vedere quelle immagini. Parla dell’amicizia, tra un tasso ed un coyote, che ha stupito tutti, per come è nata e per quello che stavano facendo durante quella serata.

Solitamente queste specie di animali, non riescono a creare un legame, poiché sono molto diverse tra loro, ma in questo caso, è accaduto qualcosa di incredibile.

Nel video che è stato pubblicato, si può vedere cosa fanno i due in un tunnel sotto un’autostrada in California. Le telecamere hanno ripreso tutto di notte.

Si può vedere il coyote, che aspetta con molta ansia il suo amico tasso e lo guida sotto il tunnel, per fargli vedere sicuramente qualcosa. Vogliono fare un’avventura notturna insieme.

I tassi sono animali molto lenti ed infatti, non riescono proprio a tenere il passo dei coyote. Proprio per questo motivo, nella clip, si può vedere come il cucciolo è costretto ad aspettare sempre il suo amico. Nonostante tutto, è felice di poter passare del tempo con lui.

Il video è diventato presto virale e tutti sono rimasti a bocca aperta nel vedere il legame che hanno instaurato i due animali. Spesso riescono a sorprenderci in maniera del tutto incredibile.

Il tasso è confuso poiché, non riesce proprio a capire dove voglia andare il suo amico, ma lo segue lo stesso perché sa che può fidarsi di lui. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Scene del genere possono riempire di gioia i cuori di migliaia di persone ed infatti è ciò che è avvenuto in questa vicenda così singolare.

