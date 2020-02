L’amicizia speciale tra Peyton e Dash Mamma mette in punizione suo figlio, con la faccia verso il muro. Guardate cosa fa il cane, davanti a quella scena....

Questa è la storia che nelle ultime ore sta entrando nel cuore di migliaia di persone in tutto il mondo. I protagonisti sono un bambino di nome Peyton e il suo fedelissimo amico a quattro zampe, Dash. Sin da subito, i due hanno instaurato un rapporto bellissimo. Condividono ogni cosa, dal cibo ai giochi.

Dash è l’angelo custode di Peyton, lo controlla, non lo lascia mai solo ed è sempre lì, pronto ad intervenire al momento del bisogno. Ma non è solo questo, perché il cagnolone è anche un complice del bambino ed è proprio quello che ha fatto, che ha lasciato un sorriso alla famiglia.

Peyton aveva fatto un guaio e la mamma arrabbiata, aveva deciso di metterlo in punizione, con la faccia verso il muro, con il compito di riflettere sull’errore commesso e di imparare la lezione. Dash è rimasto immobile ad ascoltare le parole della donna e a guardare il bambino mettersi in punizione. Poi ha capito che era arrivato il momento del suo sostegno. Così il cagnolone è andato a sedersi accanto al bambino e a mettersi in punizione con lui.

È stata mamma Jillian a raccontare l’episodio e a diffonderlo sul web. Questa di seguito è la foto che la donna ha scattato, raccontando che il cane Dash non aveva lasciato suo figlio Peyton nemmeno per un secondo, per tutto il tempo della punizione. Gli era rimasto accanto, come se volesse dirgli che c’era lui e che presto sarebbe finito tutto

“Dash ha cambiato la nostra vita, in meglio. Se chiedi a mio figlio Chi è Dash, lui ti risponde che il suo migliore amico”.

“Quando sono insieme, io sono tranquilla, perché so che qualunque cosa accadrà, il cane proteggerà mio figlio”.

“Spero che la nostra storia possa dimostrare a quante più persone possibili, l’importanza della presenza l’animale, della vita dei bambini”.