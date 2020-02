L’amore dei due cani per i loro piccoli L'amore dei due cani per i loro piccoli, che ha stupito il mondo del web

L’amore che una madre ed un padre possono provare è qualcosa di indescrivibile e questo ovviamente, non vale solo per gli essere umani, ma è lo stesso anche per gli animali. Oggi, proprio per questo abbiamo deciso di parlarvi di un video che gira sul web, i cui protagonisti sono due cani golden retriever.

Entrambi vivono nella stessa casa, circondati dall’amore e dall’affetto dei loro amici umani, che fanno di tutto per farli stare bene ed in salute.

A settembre dello scorso anno, la cagnolina dopo una lunga gravidanza ha dato alla luce sette cuccioli e ne era davvero orgogliosa. Vederla è stato sorprendente per tutta la sua famiglia.

Era felice di poter essere la loro mamma ed insieme a lei, anche il papà era al settimo cielo per questi piccoli. Il loro amico umano, però, ha deciso di pubblicare una loro clip, che è diventata presto virale. Ha avuto più di dieci milioni di visualizzazioni.

Nel video si possono vedere i due genitori orgogliosi, che guardano i loro bimbi dormire, in un momento tranquillo della giornata, dopo averli nutriti e curati.

Poco dopo, si può anche vedere la loro crescita e tutte le tappe che hanno affrontato. La loro mamma ed il loro papà, non li hanno lasciati mai soli e gli sono stati vicino per tutto il tempo, proprio come fanno gli esseri umani, con i loro bambini.

Queste commoventi immagini hanno fatto il giro del web e poterle vedere è stato davvero incredibile. Tutti infatti ne sono rimasti a bocca aperta. Ecco il video della storia di seguito:

Poter parlare di questa vicenda per noi è stato davvero bellissimo, poiché è l’ennesima dimostrazione che l’amore e l’affetto che può donare un animale, è davvero indescrivibile.

