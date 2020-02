L’amore di Daisy Duke per i suoi cuccioli L'amore di Daisy Duke per i suoi cuccioli, ma la cosa che ha stupito tutti, sono state le sue attenzioni per la piccola Lucy

L’amore di una madre non conosce limiti e questo ovviamente, vale sia per gli umani che per gli animali. Oggi proprio per questo abbiamo deciso di parlarvi di una dolce cagnolina, chiamata Daisy Duke, che poco fa ha dato alla luce otto cuccioli. Da quel giorno è cambiata drasticamente.

Il momento del parto, per la famiglia è stato del tutto speciale. Vederli insieme era bellissimo, non vedevano l’ora di vedere la loro amata cucciola con i suoi piccoli.

Daisy Duke, quando ha dato alla luce i suoi bimbi, si è stesa vicino a loro e non voleva lasciarli soli per nessun motivo al mondo. Non voleva nemmeno farli toccare.

Lucy è una bimba nata per ultima ed era la più piccola dei suoi fratellini. Era in grave pericolo, poiché viste le sue dimensioni ed il suo stato di salute, poteva perdere la vita.

La mamma ovviamente, non poteva permettere una cosa del genere, infatti, quando ha capito la gravità delle sue condizioni, ha iniziato a leccarla ed a darle tanto latte.

Non voleva perderla per nessun motivo al mondo, voleva solo aiutarla a crescere e a stare bene. La famiglia è rimasta letteralmente a bocca aperta dalla sua reazione, che hanno deciso di riprendere tutto, per far vedere al mondo il significato dell’amore materno.

La clip è diventata virale ed ha ricevuto molti commenti positivi, tutti sono rimasti stupiti dal comportamento di Daisy Duke, nei confronti della sua bimba più piccola e più debole. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Lucy oggi sta bene e sta crescendo, con l’amore della madre, dei suoi fratellini e dei suoi amici umani, che fanno di tutto per farli stare bene ed in salute.

Una storia bellissima, che ci ha commosso. Fatela conoscere ai vostri amici, condividete!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: L’amore di una madre non ha limiti. La storia di Vera