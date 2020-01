L’amore di Ken per gli animali L'amore di Ken per gli animali, che ha commosso l'intero mondo del web

Ken Amante è un bambino di soli nove anni, che sin da quando è nato ha avuto un amore profondo per gli animali. I suoi genitori inizialmente però, non riuscivano proprio a capire le sue intenzioni. Ha aiutato molti cani e tutti sono rimasti a bocca aperta dal suo cuore gentile.

I primi anni di scuola, il piccolo rubava qualcosa da mangiare da casa e lo portava a tutti i randagi che c’erano nel suo quartiere. Non voleva vederli soffrire e faceva di tutto per aiutarli.

I genitori, inizialmente non riuscivano proprio a capire il motivo del suo strano comportamento, ma poco dopo, quando lo hanno scoperto, hanno deciso di aiutare.

Ha iniziato anche ad usare la sua paghetta, poiché più passava il tempo e più i randagi aumentavano. Lui era diventato il loro amico umano ed infatti, quando i cuccioli lo vedevano, erano al settimo cielo.

Ken alla fine, ha scoperto che in molti rifugi si utilizzava l’eutanasia, in caso di sovraffollamento o malattie semplice da curare. Non poteva permetterlo e per questo ha deciso di fare qualcosa di speciale.

Il piccolo, con l’aiuto della madre e del padre, ha deciso di aprire un rifugio che non mette in atto questa terribile iniziativa. Vuole solo salvare quanti più animali possibili.

Il suo cuore gentile ha commosso migliaia di persone e tutti infatti ne sono rimasta a bocca aperta. E’ ormai conosciuto ovunque ed infatti riceve molto sostegno per il suo progetto. E’ stata creata anche una raccolta fondi, che portato a dei risultati incredibili. Ecco il video della storia di seguito:

