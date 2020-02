L’amore e la fedeltà di un cane "Lo chiamiamo, attiriamo la sua attenzione con il cibo, ma niente , lui rimane lì, a fissare la strada dalla finestra..." Volete sapere cosa sta guardando?

La lealtà è l’aspetto che la maggior parte dei cani mostra a chi ama. Chiunque condivida la propria vita con un amico a quattro zampe, ha un repertorio di storie da raccontare, nelle quali il proprio cane gli è sempre rimasto accanto, fedele, nonostante il tempo, nonostante i momenti brutti e nonostante i cambiamenti familiari.

Nella commovente storia di oggi, un cane amorevole e leale, è rimasto ad aspettare il suo fratello umano, in attesa del momento in cui sarebbe tornato a casa. Il cane è stato ripreso in un video, mentre guarda fuori dalla finestra. Nei suoi occhi si può notare la sua impazienza, l’intensità del suo amore verso quella persona che sta aspettando.

Ogni giorno, secondo quanto raccontato dalla sua famiglia, il fedele amico a quattro zampe si mette davanti alla finestra e aspetta la persona che più ama al mondo e che da anni si prende cura di lui.

Non ha altri scopi nella vita, se non aspettare il suo umano che torna da lui, per farsi coccolare e per stargli accanto fino al giorno successivo.

Guardate il video di seguito:

Chiunque ha un amico a quattro zampe in casa, si domanda come prima di adottarlo e di accoglierlo, la propria vita potesse essere piena. Questo accade a tutti coloro che hanno sperimentato l’amore incondizionato che un animale può darci.

Ci sono stati casi di persone che non hanno mai avuto un cane, sempre stati contro l’adottare un animale in casa e che alla fine per un figlio o per un altro parente, hanno ceduto, ritrovandosi ad essere persone completamente diverse. Il cane ti entra nel cuore, diventa un vero e proprio membro della famiglia, un figlio e dopo non immagini più la tua vita senza di lui.

La presenza di un animale nelle nostre vite è molto importante, perché riesce a lasciarci delle lezioni che ci segneranno per il resto della vita.