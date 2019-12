L’amore tra questo grande danese e la sua nonna umana di 93 anni L'amore tra un grande danese e la sua nonna umana che ha ben 93 anni. Una storia che vale la pena leggere...

Un’incredibile storia d’amore, quella fra un gigantesco Alano arlecchino e una nonnina umana di 93 anni. Si ritiene solitamente che i cani di grossa taglia, soprattutto quelli abbastanza inconsapevoli della propria mole come gli Alani, non siano cani adatti a una persona anziana.

Tuttavia molto dipende dal carattere e dalla personalità di quel particolare cane. Inoltre molti cani modificano il proprio atteggiamento e modo di approcciarsi a seconda della persona che hanno di fronte.

E’ quanto accade a Kernel, un giovane alano e Nana, una nonna di 93 anni. I due trascorrono molto tempo insieme e nonostante l’esuberanza e giovinezza di Kernel, il cane controlla la sua energia quando gioca con la nonna. Christina, la nipote di Nana, rivela che Kernel è molto felice quando gli chiede se vuole andare a trovare Nana. Dato che il cane è un cucciolone, hanno preso l’abitudine di andare a trovare la nonna almeno una volta a settimana. Quando Christina dice a Kernel che andranno dalla nonna, lui è molto eccitato perché sa che la vedrà e che lei gli darà tanti baci e dolci.

Durante il viaggio in auto, Kernel diventa sempre più irrequieto man mano che si avvicinano a casa di Nana. Non appena Christina ferma la macchina e apre la portiera, Kernel si fionda verso la casa e corre dentro. Appena vede Nana, comincia a leccarla e darle dei bacini canini alquanto sbavanti (l’Alano è un cane che sbava alquanto). Dopo i saluti di Kernel, Nana ha sempre bisogno di un asciugamano per ripulire tutto. Quando poi Nana guarda Christina e Kernel che giocano o quando Nana e Kernel giocano insieme, lo sguardo di Nana torna ad essere quello di una ragazza.

L’amore fra Kernel è Nana è nato tre anni fa, sin dal primo giorno in cui i due si sono incontrati per la prima volta. Kernel era un grosso cucciolone di tre mesi ed era grande quanto la sua testa attuale. A Nana piacevano i cani piccoli e soffici, in grado di sedersi in braccio a lei. Ma adesso Nana è letteralmente innamorata di Kernel, un vero e proprio gigante.

Kernel è sempre molto attento con Nana: il cane è perfettamente in grado di leggere il livello di energia della donna e sa che con lei non può giocare in maniera troppo irruenta. Eppure i due giocano spesso insieme, con Kernel che dosa la sua energia per non fare male a Nana. Un legame veramente speciale, che vorremmo vedere più spesso.