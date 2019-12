L’amorevole randagio il povero cane randagio che condivideva ciò che aveva con gli altri cani

Abbiamo molto da imparare dagli animali non è una novità. Lo vediamo ogni giorno nei nostri amici a quattro zampe. Se hai mai avuto un animale domestico, probabilmente ti sarai detto ad un certo punto: “Devo essere più simile al mio cane” (gatto o qualsiasi animale).

Suelen Schaumloeffel,una ragazza dal Brasile ha adottato il cucciolo Lana qualche tempo fa. Ciò che Suelen non sapeva allora era che Lana le avrebbe insegnato una lezione importante. Il cane, Lana, viveva per strada in Brasile e non aveva casa. Non aveva nessuno che potesse prendersi cura di lei, darle da mangiare, darle amore.

Ma un giorno Suelen Schaumloeffel l’ha adottata e voleva cambiare radicalmente la sua vita per prendersi cura di Lana.

Lana aveva finalmente avuto una famiglia che le offriva sicurezza e amore. Ma non aveva dimenticato quanto fosse difficile la vita per strada. Un giorno, quando Lana vide un cane randagio attraversare il cancello della casa della sua nuova famiglia, sentì che l’animale aveva bisogno di aiuto. Quindi Lana andò a cercare la sua coperta e la mise in modo che potesse condividerla con la sua nuova amica attraverso il cancello. In questo modo il cane randagio non si congelerebbe. La fotografia in cui Lana sembra condividere la coperta con la sua nuova amica ha 25.000 condivisioni e oltre 45.000 “mi piace”. E non è difficile capire il motivo.

Scrivono sul sito anche che il cane randagio, che Lana ha aiutato, ha anche trovato una casa e questo è qualcosa che mi rende molto felice. Questo è un chiaro esempio di tutto ciò che dobbiamo imparare dagli animali. Sono molto più intelligenti di quanto pensiamo e spesso hanno un cuore più grande delle persone.