L’anziano cane paralizzato Un cane anziano si trovava solo e senza alcuna speranza di vita

Un meraviglioso cagnolone anziano era stato abbandonato dal suo precedente padrone, era solo ed indifeso ed aggiungere a questa già tristissima situazione il povero cane era anche paralizzato.

Sembrava quasi un barbone infatti era adagiato su un cartone lungo una via ed aveva una coperta che lo copriva probabilmente lasciata dal precedente proprietario.

Dei ragazzi videro la scena fossero la coperta del cane e videro che vicino a lui c’erano dei croccantini grazie ai quali cercava di sopravvivere in quanto non era in grado di procacciarsi del cibo da solo.

Fortunatamente i ragazzi decisero immediatamente di prendere il cane e di portarlo con loro per cercare di aiutarlo, non avrebbe fatto una bella fine se fosse rimasto lì anche perché prima o poi i croccantini sarebbero finiti e di lì a poco sarebbe morto di fame. I ragazzi portarono il cane al riparo con loro, lo tennero al sicuro, gli diedero amore e attenzioni facendolo sentire davvero coccolato. Ogni giorno gli facevano fare fisioterapia cercando di ristabilire i muscoli delle zampe posteriori.



Dopo un po’ di tempo successe un miracolo, il cane tornò a camminare! Era incredibile quello che era successo, grazie all’amore e agli esercizi che gli avevano fatto fare l’anziano cane muoveva di nuovo le zampe e deambulava in maniera normale! tutto si era risolto per il meglio per il povero cane.



Grazie al cielo questi meravigliosi ragazzi avevano davvero fatto un miracolo, avevano dato una nuova vita all’anziano cane ed ora sarà libero di camminare, giocare o fare tutto ciò che vuole grazie a questi meravigliosi angeli. Abbandonare un cane è un gesto che non trova giustificazione mai, è impensabile, muoiono di crepacuore, ancor peggio se anziani e indifesi.