L’appello dei veterinari: “non usate la candeggina per pulire le zampe dei cani” Non date retta a ciò che leggete, perché se lo fate anche voi, potete recare danno ai vostri animali!

È dall’inizio dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia, a causa del Coronavirus, che i maggiori esponenti, coinvolti nella lotta, sottolineano il fatto che non ci sono prove che gli animali possano contrarre il virus, né tantomeno che possano trasmetterlo agli uomini e viceversa, non ci sono proprio che un uomo possa trasmetterlo al suo animale domestico.

Nelle ultime ore però, stanno girando sui social network assurdi post riguardo la pulizia delle zampe del cane. Diverse persone stanno pulendo quest’ultime con la candeggina.

Per contrastare la situazione, sono intervenuti veterinari ed esperti nel campo di animali, che stanno cercando di lanciare un allarme: “la candeggina non va assolutamente usata per disinfettare le zampe dei cani al rientro da una passeggiata, nemmeno diluita con l’acqua”.

Queste sostanze tossiche, possono irritare la pelle e gli occhi o causare, se ingerite, gravi lesioni interne.

La confusione si è creata dopo che Barbara D’Urso, in diretta tv, durante una puntata di pomeriggio 5, ha intervistato il veterinario Enrico Zibellini, che ha spiegato che è possibile pulire le zampe del cane con la candeggina ma molto diluita nell’acqua e applicata tamponando.

Luca Robutti, il presidente dell’Ordine dei medici veterinari di Savona, è intervenuto sulla questione ed ha messo tutti in allerta, poiché la candeggina può provocare dei danni molto seri all’animale. Ha spiegato che i cuscinetti delle zampe sono sensibili e il prodotto può comportare delle gravi lesioni e se il cane va a leccarlo, può danneggiarsi gli organi interni. Se messa sul muso, può provocare delle erosioni della mucosa.

Il medico veterinario ha poi spiegato che non c’è nessuna possibilità che il coronavirus possa attaccarsi alle zampe del cane, che poi lo andrebbero a portare in casa e che non può contagiare l’uomo.

Questo appello è molto importante ed è bene che lo conoscano quante più persone possibili.

È possibile vedere l’intervista a Pomeriggio 5, nel link di seguito: mediasetplay.mediaset.it