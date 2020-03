Questa è la storia di Lara, una bellissima cagnolina abbandonata per strada come fosse un rifiuto, lasciata sola e senza speranze di sopravvivere. Ad aggiungere a questa già grave situazione Lara era anche paralizzata nelle zampe posteriori e per questo motivo sola non ce l’avrebbe fatta a sopravvivere.





Venne individuata da alcune ragazze che mentre stavano tornando a casa trovarono Lara per strada, hanno subito capito la situazione ed immediatamente hanno portato Lara al riparo. La povera cagnolina era infreddolita e spaventata ma si lasciò andare alle coccole delle ragazze e si rilassò molto grazie alle loro delicate attenzioni.







Le ragazze rimasero sconcertate nel vedere Lara abbandonata in quelle condizioni, non potevano credere che un essere umano era capace di abbandonare un cane con le zampe paralizzate. Le ragazze si presero cura di Lara, la lavarono e gli misero un pannolino per fare i bisogni, gli diedero del cibo ma soprattutto gli diedero amore cosa che a Lara era davvero mancata.