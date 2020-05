Latina: arriva la pet therapy e altre novità per gli amici a quattro zampe Regolamento per la tutela degli animali: pet therapy, cimiteri e “gattari”, ecco cosa prevede

Pet Therapy, cimiteri per animali, attività motoria e disposizioni precise per i recinti dei box: queste e tante altre norme e indicazioni fanno parte di un nuovo regolamento comunale che tutela gli animali domestici e che fissa per loro, diritti e obblighi al pari degli esseri umani.

Tutto questo accade a Latina, nei scorsi giorni infatti la commissione Ambiente ha approvato il regolamento per il benessere animale. Un traguardo importantissimo, quello raggiunto dalla città pontina che vede la nascita della figura del delegato per i diritti degli animali, così come l’istituzione di un apposito sportello che promuoverà le campagne di sterilizzazione e gli adempimenti come le iscrizioni all’anagrafe canina.

Il regolamento è completo e prende in considerazioni tutti quegli aspetti fondamentali, da prendere in considerazione, per il benessere degli animali: ci sono norme sul trasporto, sia su mezzi privati che su quelli pubblici, disposizioni sui casi di fuga, smarrimento, affido e randagismo. Molte pagine del regolamento sono dedicate agli obblighi di chi detiene l’animale, dal divieto del maltrattamento a quello di tenere gli animali in gabbia o in isolamento, insomma tutte quelle regole per garantire la cura il benessere dell’animale.

C’è anche la tutela delle colonie feline, come il riconoscimento della figura del gattaro. Il Comune di Latina inoltre, ha deciso di promuovere la pet therapy, ovvero «le attività di cura, riabilitazione e assistenza di persone con il coinvolgimento di animali», con regole precise per la loro tutela. Ancora oggetto di dibattito sono invece i cimiteri per animali di affezione, su terreni privati. «Abbiamo colmato un vuoto in una materia molto complessa, per la quale la popolazione mostra sempre di più un’acuta sensibilità soprattutto in tema di protezione e tutela degli animali», spiega il presidente della commissione, Dario Bellini.

Un grande passo avanti in materia, quello della città di Latina, che ci auguriamo possa essere preso come esempio da tutte le altre città italiane.