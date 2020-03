L’autista ferma il suo autobus per far salire a bordo un cucciolo smarrito Un autista di autobus ferma il suo mezzo per far salire a bordo un passeggero speciale: un cucciolo che si era smarrito e che aveva bisogno di aiuto

Questa storia ci arriva da Saramäki in Finlandia e riguarda l’autista di un autobus che si è fermato per fare salire un passeggero assolutamente speciale, un cane che aveva evidente bisogno di aiuto. Il povero cagnolino si vedeva che si era smarrito e che aveva la necessità di trovare una persona dal buon cuore. Come questo autista.

Hicham Boujlal, autista di autobus finlandese, stava guidando il suo mezzo in una strada decisamente trafficata della sua città. Quando nel cuore della notte ha visto in strada un povero cucciolo indifeso, solo. Sembrava assolutamente smarrito, bisognoso di cuore, di una mano, che è arrivata proprio da quell’autista dal cuore d’oro.

Hicham Boujlal si è fermato subito con il suo autobus, aprendo la porta del mezzo proprio davanti al cagnolino indifeso. Il cucciolo è salito immediatamente e l’uomo non ha potuto far altro che accoglierlo sul suo pullman. Anche se non aveva nessuna idea di quello che avrebbe fatto con il cane a bordo. Come lo avrebbe potuto aiutare?

Sull’autobus non c’erea gente, perché era il termine della giornata. Quindi il cucciolo ha scelto il posto in cui sedersi, tranquillamente per riposarsi un po’. Chissà quante cose aveva dovuto subire in strada. Per ringraziare l’autista si è seduto proprio accanto a lui. Sorprendendo il suo benefattore.

L’autista è stato così sorpreso dalla presenza del cane che ha deciso di scattare alcune foto per avere un ricordo di quell’esperienza unica.

Non capita certo tutti i giorni di ospitare a bordo di un autobus un cagnolino così simpatico e dolce. Alla fine della sua corsa, però, l’autista doveva capire cosa fare con quel cucciolo. Arrivato alla stazione dei bus prese la decisione più giusta che potesse prendere.

L’autista ha cercato la famiglia del cane chiamando un rifugio per animali: abitava poco distante dalla fermata dell’autobus dove il cane è salito a bordo.