Layla Layla abbandonata e maltrattata da tutti

Layla, era una cagnolina che rimaneva sempre ferma accanto a una parete e non si muoveva. Aveva paura di qualsiasi cosa, se qualcuno provava ad avvicinarsi a lei, aveva paura e scappava, probabilmente perché aveva subito dei maltrattamenti da parte di alcune persone e quindi era terrorizzata da tutto.

Improvvisamente un donna si accorse della situazione e chiamò i volontari per cercare di aiutarla. Arrivò una ragazza che con delicatezza si avvicinò a Layla. Si accorse che Layla aveva molta paura e con calma si chinò vicino a lei, la accarezzò e alla fine riuscì a prenderla in braccio.

Appena presa in braccio la giovane donna si accorse che la cagnolina era piena di parassiti che purtroppo avevano danneggiato il pelo e la costringeva a grattarsi di continuo rendendo la situazione clinica davvero una pessima. In più la cagnolina aveva evidenti segni di maltrattamento e quindi era proprio per questo che aveva timore di tutto.

La ragazza la portò subito nel loro rifugio, nell’ambulatorio del veterinario. Quest’ultimo disse che bisognava subito rasare il pelo, in quanto aveva delle ferite che si dovevano subito disinfettare. Una volta curate le piaghe, fecero delle flebo per aiutarla, anche con gli antibiotici. Layla fortunatamente non aveva problemi seri di salute quindi, dopo un po’ il veterinario la dimise. La donna portò Layla a casa con lei e gli diede tutte le cure di cui lei aveva bisogno.

La cosa più bella è stata che dopo un po’ di tempo a Layla era ricresciuto il pelo, molto più folto e molto più bello di quello che si potesse immaginare. Adesso giocava ed era incredibilmente tornata a stare bene.

La volontaria ha fatto un gesto d’amore meraviglioso, nonostante fosse sporca e piena di parassiti ha preso Layla e l’ha curata in tutti i modi possibili, fortunatamente ci sono ancora persone meravigliose e altruiste che fanno, in questo modo, della propria vita un’opera d’arte.