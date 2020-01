Lazaro Lazaro il meticcio lasciato solo per due mesi in un garage

Lazaro era stato abbandonato dai precedenti proprietari ed era stato lasciato solo all’interno di un garage senza cibo né acqua. Il povero cane abbaiava in continuazione ed attirò l’attenzione di alcuni passanti. le persone avvisarono subito un’associazione di volontari che si precipitò per aiutare il povero cane.

Appena arrivati videro che c’era un cancello molto alto chiuso a chiave che li divideva dal povero Lazaro. A quel punto un volontario con sprezzo del pericolo decise di arrampicarsi sul cancello. Appena riuscì a scavalcare il volontario si avvicinò al cane, gli diede dei croccantini che mangiò voracemente.

Probabilmente erano alcuni mesi che si trovava lì senza né mangiare né bere ed era fortemente denutrito. Per portarlo dall’altra parte del cancello il volontario mise lazaro in un sacco e riuscì a trasportarlo fuori di lì. Appena portato fuori Lazaro venne portato immediatamente dal veterinario, il quale si prese cura del povero Lazaro dandogli tutte le attenzioni e le cure di cui aveva bisogno.

Una volta curato venne preso dai volontari e venne portato al rifugio dei volontari. Giorno dopo giorno Lazaro stava sempre meglio, recuperava chili ed energie ed era incredibile come recuperava in fretta. Fece amicizia con tutti gli altri cani del rifugio e si trovava meravigliosamente bene lì.

Grazie allo sforzo dei volontari che hanno messo a rischio la propria vita per salvare Lazaro lui è ancora vivo, sta bene e fortunatamente è senza problemi di salute.

Tutto si conclude felicemente per il meraviglioso cane che fortunatamente non ha mai mollato e ha continuato a lottare per la propria sopravvivenza. Resta sempre la cosa più bella salvare una vita in difficoltà, restituire la libertà a chi la cattiveria dell’uomo l’ha tolta.