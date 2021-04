“Le hanno sparato e oggi la chiamano mostro, ma io la guardo con gli occhi dell’amore”. Una storia che ha commosso il mondo intero

La cagnolina nelle immagini, si chiama Millie. Oggi ha una vita meravigliosa, ma quello che ha dovuto sopportate, è difficile perfino da raccontare. Più volte abbiamo parlato dell’importaza di insegnare ai propri figli il rispetto verso gli animali.

Credit:: MillieTheWunderDog / IG

Millie aveva soltanto pochi mesi di vita, quando un gruppo di ragazzi ha deciso di prenderla come bersaglio. L’hanno picchiata e non contenti, le hanno sparato al muso.

Convinti che fosse morta, erano felici di aver raggiunto il loro orribile scopo. Ma questa guerriera è riuscita a sopravvivere e oggi si è presa la sua rivincita.

La sua storia ha commosso il mondo intero e le sue immagini sono arrivate perfino in tv.

Credit:: MillieTheWunderDog / IG

Millie non ha più il muso e purtroppo ha ancora due proiettili in testa. Secondo il veterinario, rimuoverli è troppo rischioso. Adesso vive con una donna meravigliosa, che si prende cura di lei ogni giorno. Sono state ospiti anche in diverse trasmissioni televisive.

La sua proprietaria ha raccontato che solitamente, nelle situazioni come quella di Millie, la soluzione più semplice è l’eutanasia. Ma perché sopprimere un cane solo per il sui aspetto? Millie ha risposto alle cure e si è ripresa. Non sa di essere diversa e si comporta come qualsiasi altro cane! Qualcuno potrebbe definirla un mostro, ma non lo è affatto.

Credit:: MillieTheWunderDog / IG

Millie è dolce e giocosa. Anche senza muso, ha ancora il suo olfatto. Ama rannicchiarsi con i suoi fratelli cagnolini che sono tutti sopravvissuti agli abusi sugli animali. Sebbene sia devastante che Millie abbia dovuto sopportare quello che le è stato fatto, la sua sopravvivenza è una lezione per tutti noi. Tutto è possibile grazie all’amore.

Oggi questa cagnolina ha una pagina Instagram seguita da migliaia di follower. Chi ha davvero un cuore, guarda Millie con gli occhi dell’amore e vede soltanto una guerriera sopravvissuta alla crudele mano dell’essere umano.