Le minacce di avvelenare i cagnolini con il veleno Qualche squilibrato ha messo un cartello con scritto che:"la strada da domani sarà piena di veleno per i vostri cani".

A Madonna di Campagna, un paese vicino Torino, gli abitanti sono in allerta. Da un paio di giorni sono comparsi nel quartiere alcuni manifesti minacciosi nei confronti di alcuni padroni dei cani. Il cartello era davvero inquietante e diceva: “da domani la strada sarà piena di veleno. Così con la morte dei vostri cani , forse capirete che avete sbagliato”. Ovviamente si tratta di qualcuno che abita nel posto ed è stanco di vedere i bisogni dei cani sui marciapiedi e nei giardini. Ovviamente, sopratutto oggi come oggi, la maleducazione fa parte di molte persone, ma ciò che davvero è orribile è la minaccia di avvelenare i cagnolini, gesto orribile e ignobile. Tra l’altro il veleno sarebbe molto pericoloso non solo per i cagnolini ma anche per i bambini che giocano nel giardino o per strada e magari toccano il veleno e si mettono le mani in bocca. In molti sui social minacciano di denunciare il gesto alle forze dell’ordine come è giusto che sia, ma ci sono anche molte persone che criticano i padroni dei cani che magari non raccolgono i bisogni e li lasciano per strada causando nervosismi vari.

L’opinione pubblica quindi è divisa in due, a mio parere è inconcepibile scrivere un cartello del genere, sicuramente da parte dei padroni dei cani deve esserci più attenzione e devono raccogliere i bisogni dei cani ma non è giustificabile il fatto di minacciare di avvelenamento i poveri cagnolini che non hanno assolutamente colpa ma che dovrebbero essere tenuti d’occhio dai padroni. Vedremo quale sarà l’epilogo di questa storia intanto il cartello è stato fatto rimuovere e si spera non accada nulla di grave.