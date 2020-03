Le scimmie affamate a causa del coronavirus Una scena incredibile ha caratterizzato una cittadina in Thailandia

Gli hotel della Thailandia sono vuoti, i mercati pieni di souvenir, nel nord-est di Bangkok, a Lopburi, si può anche vedere un’immagine insolita: orde di scimmie affamate che cercano disperatamente cibo per le strade e combattono per un semplice frutto. Ci sono risvolti inaspettati e impensabili, questo ne è uno.

Un video ha catturato questa settimana la feroce lotta di queste scimmie per il cibo in mezzo alla strada davanti allo sguardo stupito di passanti e passeggeri in auto. Pur di avere qualcosa da mangiare lottano fra di loro spinti dalla terribile fame, cosa orrenda che non dovrebbe mai accadere.



I residenti hanno spiegato che i turisti spesso gli danno del cibo quando visitano il tempio di Prang Sam Yody ma in loro assenza, ricevono molto meno cibo del normale. Tutto ciò sta causando un notevole malessere per queste povere scimmie che probabilmente non sopravvivranno a lungo in quelle condizioni.



Tutto ciò è incredibile e fa davvero paura, la pandemia non causa malesseri solamente agli esseri umani, infatti in questo caso abbiamo visto che la mancanza di cibo sta facendo morire di fame queste scimmie che lottano per mangiare e cercare di sopravvivere.

Tutto ciò porta a un generale sconvolgimento che purtroppo si riflette inevitabilmente sulla vita dei poveri animali i quali non hanno nessuna colpa e, purtroppo nessun aiuto.



Purtroppo questi drammi ci mettono alla prova con noi stessi e con gli altri, speriamo davvero che questa emergenza finisca e che anche queste scimmie possano riprendere tranquillamente la loro vita in pace e serenità e soprattutto possano avere tutto il cibo di cui hanno bisogno. E’ stranamente legato al turismo il loro nutrimento, un po perché la gente ne resta affascinata, un po perché loro sono sfacciate e simpatiche.