Le storie più commoventi del 2019 Le storie più emozionanti dell'anno. Il video della terza, è uno di quelli che ti rimane nel cuore... ❤️

Pochi giorni fa abbiamo salutato il 2019 e dato il benvenuto al 2020. Abbiamo deciso di tornare indietro e ricordare le storie più commoventi degli ultimi 365 giorni. Ci sono state quelle dolorose, quelle che ci hanno commosso e quelle che ci hanno fatto ridere. Di seguito potete rileggere le tre storie più commoventi del 2019.

1. La reazione di bambino, davanti ad un regalo speciale.

Con la speranza di alleviare il dolore della morte del cane di suo figlio, la mamma di Jasey, ha deciso di regalargli un cuscino personalizzato con stampata l’immagine dell’amico a quattro zampe. Quando l’uomo ha visto il regalo, ha avuto una reazione incredibile. Adesso poteva abbracciare di nuovo il suo amico, in un modo diverso, ma comunque speciale. Bruce non c’era più, ma solo il suo affetto sarebbe durato per tutta la vita. Ecco il video:

2. È costretta a sopprimere il suo cane, così gli concede il suo ultimo desiderio.

Essendo consapevole che la fine della vita della sua Maggie si stava avvicinando, a causa di una grave artrite, questa donna ha deciso di esaudire l’ultimo desiderio del suo cane. Voleva portarlo sulla neve, in modo che potesse godersi la sua ultima volta dove amava di più Entrambi sono stati in grado di giocare tra i fiocchi di neve per ore, in una giornata meravigliosa.

3. Il cane rubato ogni prima, riconosce la sua proprietaria.

I volontari di un rifugio dell’Ucraina avevano trovato un cane di nome Lord e pubblicato un annuncio per la sua adozione. Dopo qualche giorno sono stati contattati da una donna che affermava di aver perso un cane identico anni fa e che voleva recarsi lì, soltanto per vederlo. Questa è la reazione del cane, quando l’ha vista: