Lecce, cane corso azzanna bambino di 8 mesi Dramma in provincia di Lecce dove un cane corso ha azzannato un bambino di 8 mesi; il piccolo non ce l'ha fatta, gli inquirenti indagano sulla vicenda

Un terribile dramma si è consumato in provincia di Lecce dove un cane corso ha azzannato un bambino di 8 mesi. Tutto è accaduto sabato, 11 aprile, intorno all’ora di cena. Bimbo e cane stavano giocando nel giardino di casa guardati a vista dalla madre e dalla nonna. In un attimo si è consumata la tragedia: il piccolo non ce l’ha fatta e ora gli inquirenti stanno indagando sulla vicenda.

Era una serata come tante a Tricase, provincia di Lecce quando, all’improvviso, si è consumata una terribile tragedia. Un bimbo di 8 mesi era nel giardino di casa con al madre e con la nonna. Con loro anche il cane corso della famiglia. L’animale non aveva mai dato segni di squilibrio o aggressività e viveva con loro dentro casa.

Quando nessuno si aspettava, il cane corso ha aggredito il piccolo di 8 mesi, serrando le sue mandibole sulla testa del bimbo. Incutili i tentativi della madre e della nonna di liberarlo. Il padre del bambino lavora come istruttore di palestra ed è molto conosciuto nella città.

Sotto shock i familiari e i vicini. Il bambino è stato trasportato immediatamente nel nosocomio più vicino ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il cane è stato sequestrato e attualmente è preso in carico dal servizio veterinario della Asl di Maglie.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Qualcosa è scattato nella testa dell’animale per spingerlo ad aggredire così il bambino. Il cane corso è una razza molto docile ed equilibrata, perfetta per fare compagnia ai bambini.

L’animale protagonista della vicenda, come confermano i familiari e i vicine, era molto tranquillo e non aveva mai dato segni di aggressività.

Torneremo con aggiornamenti.