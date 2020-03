L’emozionante riunione tra Balu e Rita L'emozionante riunione tra Balu e Rita, che sono stati separati per 7 lunghi mesi..

Il legame che gli animali riescono ad instaurare è davvero incredibile ed alcune volte ci lascia del tutto a bocca aperta. Oggi proprio per questo, abbiamo deciso di parlarvi di una riunione che ha commosso tutti, quella tra un cavallo, chiamato Rita ed un cane, chiamato Balu.

I due vivevano insieme nel ranch ed i loro amici umani, hanno sempre fatto il possibile per farli stare insieme e per donargli l’amore e le cure di cui avevano bisogno.

Purtroppo, però, un giorno è accaduto qualcosa di molto drammatico che ha sconvolto gli animali, ma anche la loro famiglia, che si è trovata a dover affrontare una dura battaglia.

Non si sa come sia potuto accadere, ma Rita è riuscita a fuggire dalla recinzione ed è proprio in quel momento che è accaduto l’impensabile.

Uno dei vicini l’ha rapita e non l’ha voluta più dare indietro alla famiglia. I suoi amici umani hanno insistito per moltissimo tempo, ma lui non ne voleva proprio sapere.

Alla fine, la coppia è stata costretta a sporgere denuncia ed hanno dovuto affrontare una battaglia legale, di sette lunghi mesi. Rita, però, dopo tutto quel periodo è potuta tornare di nuovo a casa con i suoi fratellini a quattro zampe.

Il momento in cui il cavallo è tornato nella fattoria, è stato ripreso in una clip, che è diventata presto virale sul web. Nessuno è riuscito a trattenere l’emozione e ciò che è accaduto, è stato del tutto incredibile. Ecco il video della riunione di seguito:

Balu, quando ha visto arrivare Rita, ha iniziato a correre verso di lei ed a saltare. Era al settimo cielo ed entrambi erano felici di potersi rivedere. E’ stato qualcosa di magico ed inaspettato per tutti.

Da quel giorno, i due animali sono tornati a stare insieme e vederli è bellissimo per tutta la famiglia. Nessuno riesce ancora a capire come sia nato questo legame così speciale.

