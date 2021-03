Questa è la storia di una lepre orfana che ha avuto la sfortuna di iniziare la vita in salita, senza una famiglia che si prendesse cura di lei. Nella sfortuna, però, ha avuto la fortuna di incontrare persone di buon cuore che hanno fatto in modo che potesse sopravvivere. E anche dopo essere tornata in libertà, torna sempre dalla famiglia che considera un po’ come la sua.

Fonte Pixabay

Una famiglia di Goberston, in Inghilterra, un giorno si è imbattuta in una lepre e per qualche mese si è presa cura di lei. Dopo averla restituita alla natura, il piccolo animaletto ha continuato a tornare in quella casa per far visita a quella famiglia.

La lepre smarrita è stata trovata da sola nel cortile della casa della famiglia Terry. La povera lepre era orfana, perché pochi giorni prima un esemplare di femmina era stato trovato poco distante da casa loro.

Mark Terry stava falciando il prato quando ha individuato l’animaletto il 6 aprile dell’anno scorso. Con la moglie hanno iniziato di prendersi cura di quella creatura in difficoltà, anche perché non potevano andare dal veterinario causa Covid.

La famiglia ha iniziato a studiare come far crescere una lepre e decisero di chiamarla Clover. All’inizio era spaventata ma poi si è abituata velocemente a quella nuova situazione.

La lepre orfana ritorna in libertà

Dopo otto settimane e dopo che la lepre è cresciuta a erba, fieno e verdure, la famiglia ha stabilito che tornasse in natura, perché non era nata per essere un animale domestico, doveva tornare in libertà.

La famiglia pensava che non l’avrebbe più vista, invece ogni giorno Clover torna a casa da loro, come a volerli ringraziare. Delle visite inaspettate, che non si sono mai fermate: è come se la lepre orfana tornasse sempre nel luogo dove ha conosciuto l’amore.