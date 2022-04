Questa è la storia di Jack, un eroico cane di razza Yorkshire morto per poter proteggere il suo proprietario, che rischiava di essere morso da un serpente a sonagli velenoso. La sua famiglia ha voluto raccontare al mondo intero quanto è stato coraggioso e bravo questo dolce cagnolino che ha dato la sua vita per le persone che amava.

Il piccolo Yorkie di 3 anni ha perso la vita per difendere il suo miglior amico umano dal morso di un serpente velenoso. Corrye e il maggiore Hatchell, di Rotonda West, Florida, amavano Jack, anche se era un po’ strano e particolare come cane.

Anche Jack ha amato fin da subito la sua famiglia. E lo ha dimostrato fino al suo ultimo respiro, quando non ha avuto paura di affrontare un serpente a sonagli velenoso pur di proteggere le persone che amava più di tutti al mondo. Purtroppo, però, lo Yorkie non è sopravvissuto.

La coppia aveva ospiti a casa. A un certo punto Jack, insieme a Jill, l’altro Yorkshire di famiglia, hanno individuato un grande serpente sul tappeto di casa. Hanno difeso la loro casa e la loro famiglia e purtroppo Jack non è sopravvissuto al morso del serpente.

Jack ha immediatamente guaito. Sapevo che era stato morso.

Il maggiore ha raggiunto il suo cane e ucciso il serpente a sonagli con un rastrello. Per Jack, però, era troppo tardi. Il veleno era già entrato in circolo nel suo corpo, paralizzandolo all’istante e portandolo alla morte.

Yorkshire morto per salvare chi più amava al mondo dal morso di un pericolosissimo serpente a sonagli

Prima che potesse raggiungere l’albero di avocado, che è a meno di 15 piedi di distanza, le sue gambe posteriori erano già paralizzate.

La famiglia ha portato di corsa il cane in ospedale, ma per lui è stato troppo tardi. I veterinari non hanno potuto far niente per tentare di salvargli la vita. Una vera e propria tragedia per la famiglia, che oggi ricorda Jack come un eroe.