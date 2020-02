Lettera per un cane malato "Voglio che tu abbia una fine della vita felice..."

Chiunque abbia un cane, sa quanto faccia male dovergli dire addio per sempre. È un momento che purtroppo arriva, poiché un cane non vive quanto un essere umano. Quello che vi proponiamo oggi, è il testo scritto da André Marques per il suo cane Cuca, che purtroppo ha una brutta malattia.

Chiunque ha un cane e chiunque ama gli animali, sarà solidale con le sue parole:

“Cuca… Voglio dirti una cosa… Hai 12 anni… Hai l’artrosi… Un cancro che si è trasformato in leucemia. Gli esperti mi dicono di scegliere le cose che ami. PISCINA E CIBO!! Sai cosa faccio??? Voglio che tu abbia una felice fine della tua vita, facendo quello che ami di più! Vale la pena per me farti fare ciò che ami e che ti piace! Non mi importa del resto! Vale la pena vedere la tua gioia e la felicità fino alla fine!

Non sarò egoista con te, non ti chiederò di rimanere più a lungo con me… Vederti malato, dopo la chemioterapia, sempre sdraiato… Il tuo posto è nell’acqua… In piscina, dove ami stare!

E io ti ci porterò fino al giorno in cui chiuderai gli occhi. Ti voglio bene figlio mio. Vai quando devi, io piangerò ma lo rispetterò. Ti amo. ”

Le parole di questo uomo hanno fatto il giro del mondo, lasciando dietro di sé tanta commozione. Cuca è malato e invece di costringerlo a riposare e stare a letto, Marques ha deciso di fargli vivere la vita appieno, facendo ciò che più ama, fino a quando non arriverà il momento che dovrà andarsene per sempre.

Ha rinunciato ai suoi hobby, al tempo libero, per dedicare ogni minuto a Cuca, consapevole del fatto che saranno gli ultimi che gli dedicherà.

È una cosa che non fanno tutti, è una cosa da ammirare. Un cuore grande e un grande uomo.