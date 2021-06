Come creare la perfetta cameretta per i mici di casa? Se sei stanco dei soliti lettini o delle cucce anonime e, soprattutto, se i gatti di casa sono davvero tanti e ognuno deve avere il suo posto dove riposare, abbiamo noi la soluzione ai tuoi problemi. Che ne dici di realizzare un letto a castello per gatti creato con i cestini della frutta.

Fonte Facebook Léia Menezes

Iza Neri è una donna che ha deciso di postare su un gruppo Facebook un’idea geniale che ha avuto un grande successo sul social network. Lei ha trovato una soluzione semplice per creare dei lettini per i suoi felini domestici in modo semplice, economico e comodo.

Per creare questo simpatico letto a castello, la donna ha deciso di usare un cestino della frutta per far dormire i suoi amati gatti. Così è tutto organizzato nei minimi dettagli. E anche l’arredamento ringrazia e non ci sono mille cucce in giro per casa.

Iza ha iniziato adottando un gatto. Ma poi come spesso accade in questi casi si tende ad ampliare sempre più la famiglia. E in men che non si dica ci si ritrova circondati da una squadra di felini, ognuno dei quali ha bisogno del suo spazio.

La donna ha trovato la soluzione, come spiega lei nel commento che accompagna la foto:

Per quelli di voi che hanno diversi gatti e non possono più avere scatole di cartone sparse, è arrivata la soluzione CDHU (Housing and Urban Development Company of the State of São Paulo) per gatti. Tutto è organizzato ora!

Il letto a castello per gatti è semplicemente geniale nella sua semplicità

Sul gruppo Facebook la condivisione ha ricevuto migliaia di reazioni e commenti e centinaia di condivisioni.

Tutti la ringraziano per l’idea per una cuccia fai da te semplicemente geniale.