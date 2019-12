L’husky lasciato solo L'husky lasciato solo in strada tra l'indifferenza dei passanti

È abbastanza comune per la maggior parte di noi imbattersi in numerosi animali randagi, sia gatti che cani, ma la maggior parte delle volte tendiamo a ignorarli. Ignorare è diventata una pratica comune per la maggior parte di noi, indipendentemente dal fatto che vediamo un animale in difficoltà o un essere umano.

Tuttavia, a volte esistono anche molte di queste persone che sono attente a questi animali e si prendono cura di loro come se gli appartenessero.

Una situazione simile si è verificata anche in questa storia; un povero cane è stato lasciato morire su un’autostrada, il poverino soffriva di fame e aveva molte ferite da curare.

Numerosi passanti hanno ignorato questo povero cane morente, ma due motociclisti no. Stavano passando lungo questa autostrada nel loro viaggio verso casa quando hanno incontrato questo povero cane.

Quando si fermarono notarono che il pelo era consumato dai parassiti, era molto magro perché probabilmente non mangiava e non beveva da giorni. Non poteva resistere a lungo e quindi i due decisero di portarlo con loro.

Lo portarono immediatamente in una clinica veterinaria dove, vennero fatti tutti gli accertamenti del caso. Venne depilato e fatto mangiare, ma fortunatamente non aveva problemi di salute. I motociclisti decisero di adottarlo e quindi una volta messo il microchip lo portarono a casa.

Con il passare del tempo il cane iniziò a diventare sempre più bello, il pelo gli era ricresciuto, aveva rimesso molti chili ed era anche cresciuto molto. Divenne un bellissimo Husky dagli occhi azzurri, ed era impensabile all’inizio quando è stato trovato dai motociclisti.

Dopo che la vita era stata crudele con il povero Husky finalmente c’era stato un riscatto da parte sua che oggi vive serenamente assieme ai suoi nuovi padroni.