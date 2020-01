L’idea geniale di Miller L'idea geniale di Miller, per non farsi rimproverare dalla mamma umana

Miller è un dolce segugio, di nove anni. È tanto tempo ormai che vive con la sua amica umana, Leah Delerme. E’ stato il primo cane che la donna ha adottato e per questo, è il più viziato ed amato. Lui sa di essere il suo preferito ed ovviamente se ne approfitta.

Sin da quando è stato adottato, il piccolo ha avuto un legame profondo con la signora ed infatti, tutti rimanevano a bocca aperta nel vederli insieme.

Diciamo che il cucciolo, l’ha aiutata a superare il suo periodo difficile e Leah ne è consapevole. Poche settimane fa, la donna ha pubblicato una clip sul web, molto divertente.

E’ diventata virale in poche ore e vedere ciò che il cane è in grado di fare, ha lasciato tutti sconvolti. In molti commenti infatti, c’è scritto che nessuno riesce a crederci.

Miller, per la sua merenda, ama rubare il cibo dalla cucina e la sua mamma umana ne è consapevole. Lei però, sa molto bene che questo non gli fa bene ed infatti, lo rimprovera spesso.

Nella clip che ha pubblicato Leah sul web, pochi giorni fa, si è ripresa mentre rimprovera il cucciolo, dopo aver rubato una fetta di torta dal tavolo della sala da pranzo.

Miller non ha intenzione di abbassare la testa e quando la signora gli dice di chiedere almeno scusa, lui tira fuori la sua arma migliore, il sorriso. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il cucciolo inizia a girare la testa da un lato all’altro, poiché sa molto bene che la sua mamma umana, ama molto questo gesto e lo lascerà presto in pace. L’idea di Miller, infatti, ha portato a dei risultati incredibili, perché Leah si è sciolta in un secondo e lo ha solo abbracciato.

Quello che fa questo dolce cagnolino è davvero incredibile e poterne parlare per noi, è stato bellissimo! Fate sorridere anche i vostri amici, condividete!

