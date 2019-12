Lilla, la cagnolina cagnolina Lilla, la cagnolina era stata lasciata sola e non sembrava avere speranze di sopravvivenza

Lilla era stata abbandonata e lasciata sola presso una strada isolata, in Spagna. La povera cagnolina era denutrita, e si ritrovava sola tra l’indifferenza generale delle persone. Senza bere e senza energie la piccola non aveva più forze per alzarsi e andare a trovare del cibo,rimaneva adagiata vicino a un muretto e quindi era destinata a un orribile fine se qualcuno non l’avesse aiutata.

Incredibilmente il miracolo avvenne e qualcuno arrivò per prestargli soccorso. Era un’associazione di volontari della zona, molto attivi per recuperare e curare animali in difficoltà, che cercarono di caricare in macchina la cagnolina. Il problema era che la poverina gli ringhiava in continuazione e appena cercavano di avvicinarsi per prenderla lei si innervosiva e cercava di morderli, sicuramente per paura.

Dopo un pò i ragazzi dell’associazione riuscirono a metterla in un trasportino e la portarono immediatamente dal veterinario in quanto la cagnolina era fortemente sottopeso e poteva succedergli qualcosa da un momento all’altro. Una volta arrivati dal veterinario, la cagnolina era spaventata ed intimorita da tutto. Il veterinario gli fece subito delle flebo fisiologiche per fargli recuperare energie e vitalità. Con poche ore di caldo, di liquidi e di carezze, iniziò a stare meglio.

Incredibilmente recuperò velocemente, iniziò di nuovo a camminare e non aveva più problemi. Il destino della piccola aveva grandi sorprese per lei, fu’ anche adottata da una cara amica dall’associazione, la quale aveva già altri cani in casa e divennero tutti una nuova grande famiglia.

Fece subito amicizia con i ragazzi dell’associazione ma sopratutto fece amicizia con gli altri cagnolini, passavano intere giornate a giocare e dormire insieme.

Ringraziamo i volontari che ogni giorno fanno un lavoro meraviglioso e aiutano moltissimi cani in difficoltà, li curano e gli trovano nuove famiglie, fortunatamente, grazie a loro, il randagismo diminuisce sempre di più.