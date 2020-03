L’incredibile foto della tartaruga albina Gli animali possono soffrire di albinismo? Certo e foto e video di questa tartaruga albina ne sono la dimostrazione

Nel mondo sono tanti gli animali albini. Come gli esseri umani ci sono degli animali che nascono con questa condizione che di fatto stravolge i loro colori “naturali”. Questo è il caso di una tartaruga albina: è nata così e le sue foto e i suoi video oggi stanno facendo il giro del mondo.

L’Albino Rhinoclemmys pulcherrima o la tartaruga in legno dipinto è un animale davvero molto raro. Riesce a vivere solamente in poche zone del mondo: di solito la si può vedere più spesso nella costa occidentale del Messico e in America Centrale. Si riconosce facilmente, perché non è una tartaruga come le altre: ha dei segni rossi e gialli sul guscio e sulla testa.

Cosa mangiano? Praticamente di tutto: mangiano l’erba, la frutta, i fiori che trovano nei campi, ma anche insetti, vermi e persino pesci. Una tartaruga albina può arrivare a vivere più di 20 anni. Purtroppo, però, in giro ne esistono pochissimi esemplari. Anzi, negli ultimi anni il loro numero si è decisamente ridotto: spesso sono vendute sul mercato nero proprio per la loro rarità. E quando vivono in cattività non arrivano a vivere a lungo: muoiono entro un anno.

Come per gli esseri umani, anche per gli animali albini la condizione è provocata da una ridotta o mancata pigmentazione della loro pelle, dei loro occhi e anche dei loro capelli. Di solito i bambini lo ereditano dai loro genitori.

I geni che provocano questa condizione di fatto bloccano la produzione di melanina, anche se nel caso delle tartarughe e di altri rettili questo tipo è provocato invece da uno speciale pigmento presente nella loro pelle che dà un colore giallo, arancione, rosso o rosa.

Si dice che siano speciali e che i loro occhi rossi siano ipnotizzanti. Proprio per i loro colori, però, sono un bersaglio facile per i predatori.