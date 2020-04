L’iniziativa del preside con il piccolo Noodles L'iniziativa del preside con il piccolo Noodles, che è stata cancellata

In alcune comunità, si usa fare molto spesso delle aste per fare raccolte fondi e riuscire a recuperare del denaro in breve tempo. Solitamente, però, si usano degli oggetti. In una vicenda accaduta pochi giorni fa, in una scuola nel Nebraska, si stava mettendo all’asta un cagnolino, chiamato Noodles. In molti sono rimasti sconvolti da questa vicenda.

Il preside dell’istituto Robert Cooksey, ha pensato bene che mettere come premio il cane, di sole otto settimane, fosse la cosa più logica da fare, poiché il ricavato sarebbe stato devoluto in beneficenza.

Il tutto è stato pubblicato sul web, in modo da far partecipare quante più persone possibili. Molte persone, però, non sono state affatto favorevoli a quest’iniziativa.

Infatti hanno iniziato a pubblicare molti post, contro l’idea del preside e soprattutto verso di lui, che voleva vendere un cane, senza sapere dove sarebbe andato a finire e come sarebbe stato trattato.

Robert Cooksey, durante tutti gli attacchi ricevuti, si è difeso dicendo: “La mia intenzione non era quella di mandare il piccolo Noodles in una famiglia senza sapere chi fossero.

Avremmo fatto un controllo molto accurato, poiché siamo a conoscenza di ciò che alcune persone fatto verso gli animali e noi non avremmo mai permesso che gli sarebbe accaduto qualcosa di brutto.” Nonostante questo, l’asta è stata cancellata, perché in molti non approvavano questa iniziativa.

Il cucciolo è stato adottato, senza dover pagare nulla, da una dolce coppia del posto, che fa di tutto per farlo sentire amato e protetto. Ogni giorno gli donano l’amore e le cure di cui ha bisogno.

Il preside continua a fare il suo lavoro, ma dopo quest’esperienza, ha capito che non potrà più proporre certe idee con gli animali, ma solamente con gli oggetti.

Voi cosa ne pensate di questa vicenda? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.