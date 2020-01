Lion, il golden retriever che si tuffa in piscina con il suo carrellino La storia di Lion, il golden retriever che ama nuotare con il suo carrellino; il molti vedendo il suo video si sono preoccupati, ecco cos'è successo dopo

Lion è un bellissimo golden retriever che ama nuotare. Il cane sta attualmente combattendo il cancro e non riesce ad usare bene le sue zampe posteriori e, per questo motivo, la sua mamma umana gli ha comprato un carrellino. Lui, però, ama tantissimo l’acqua e non perde l’occasione di nuotare, tuffandosi nella piscina anche con il suo carrellino.

Il video di Lion, il golden retriever che si tuffa nella piscina con il suo carrellino sta facendo il giro del mondo. Il cane è famoso sui social dove la sua mamma umana racconto le sue mirabolanti avventure con foto è video. Infatti, è stato il suo ultimo video sta letteralmente impazzando sui social. Le riprese sono diventate subito virali.

Nel video si vede Lio, che, approfittando di un momento di distrazione della sua umana si lancia nella piscina di casa dove nuotava già l’altro cane della famiglia, Taiia. La donna ha provato a rincorrerlo, cercando di non scivolare sul pavimento bagnato.

È stato tutto inutile, però. Lion è riuscito a tuffarsi nella piscina con il carrellino, iniziando a nuotare allegramente. In molti si sono preoccupati per la sua salute ma la sua mamma umana ha spiegato nei commenti che Lion è un ottimo nuotatore che non si fa fermare dal problema alle zampe posteriori.

Una volta in acqua, il cane è scivolato via dal suo carrellino e ha continuato a nuotare.

Non è la prima volta che Lion si tuffa in piscina con il carrello. Lui, essendo un golden retriever come l’altra cagnolina di casa, Taiia, ama l’acqua e la piscina è il suo posto preferito. Purtroppo Lion è malato: ha un tumore. Ma questo non gli impedisce di essere felice e godersi la vita. Niente può fermare questo bulldozer!

Sul suo profilo Instagram goldentaiia ci sono tantissime foto sue e di Taiia e la loro mamma umana li ama alla follia.