L’istinto di protezione di Iris L'istinto di protezione di Iris, nei confronti del cerbiatto smarrito

Iris è un dolce pastore tedesco di soli sette mesi, che da poco tempo, insieme al suo amico umano Adrian Flores, sta facendo l’addestramento per diventare un K-9. Il lavoro è lungo e molto difficile, ma nonostante tutto ha già appreso molti addestramenti importanti.

Qualche giorno fa, l’uomo ha portato la sua cucciola a fare la loro solita passeggiata mattutina. Ogni giorno fanno sempre lo stesso giro e sembrava non esserci nulla di strano.

Ad un certo punto, però, Adrian ha notato che li stava seguendo, già da un po’ di tempo, un piccolo cerbiatto. Aveva perso la sua mamma e non sapeva dove andare.

Quando si è avvicinato a loro, Iris, inizialmente ha iniziato a giocarci, ma poco dopo quando ha capito la situazione, ha cercato di farlo sentire protetto in tutti i modi.

L’uomo ha provato a farla allontanare, ma la cucciola non aveva la minima intenzione di lasciare il piccolo cerbiatto solo e spaventato.

Ha iniziato a leccarlo ed a abbracciarlo, gli faceva sentire la sua presenza e la sua protezione. Non voleva lasciarlo solo per nessun motivo al mondo. Infatti il suo amico umano è rimasto stupito dalla sua empatia e dal suo istinto, che non aveva mai tirato fuori fin da quel momento.

La scena è stata talmente incredibile, che Adrian, ha voluto riprendere tutto e subito dopo lo ha pubblicato sul web. La clip è diventata virale in poche ore e tutti ne sono rimasti a bocca aperta. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Alla fine, il piccolo cerbiatto è riuscito a ritrovare la strada per tornare dalla sua famiglia e dopo aver salutato Iris, è andato via.

L’amore e la protezione che un animale può tirare fuori in alcune situazioni è davvero incredibile. Fatelo conoscere anche voi ai vostri amici, condividete!

