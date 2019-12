L’opossum e la donna con un grande cuore "Aveva difficoltà a camminare, così mia zia gli ha dato un posto caldo e qualcosa da mangiare ogni giorno... Quando l'ho visto il mio primo pensiero è stato: è fuori di testa .."

Solitamente l’opossum non è un animale amorevole e socievole. Solitamente vengono considerati come dei roditori, non facili da avvicinare. Questa storia però è in grado di conquistare anche il cuore più duro ed ha come protagonista proprio un opossum. È diventata virale dopo la condivisione di un post su Reddit, tramite il quale un uomo raccontato la storia di come un selvatico opossum, sia diventato il migliore amico e il coinquilino di sua zia.

L’uomo ha scritto: “questo è Hank, vive nel garage di mia zia. È molto vecchio e fa fatica a camminare, così lei ha creato un luogo caldo dove può riposare e gli dà da mangiare un sacco di prelibatezze”.

La donna ha trovato l’animale in gravi condizioni ed ha deciso di aprirgli le porte del suo garage. Lascia sempre la porta aperta, così che possa andare e venire a suo piacimento.

Ogni giorno l’opossum va a trovare la sua migliore amica e si gode il suo pasto quotidiano. L’uomo ha raccontato che l’animale non è docile, ma non ha nemmeno paura di lei.

“Hank può diventare anche scontroso, anzi posso dire che questo è praticamente il suo stato definito, fino a quando mia zia non lo conquista con le sue leccornie ed è qui che si ricorda quanto amore quella donna ha per lui”.

Sono stati in molti a commentare il post sulla famosa piattaforma social, complimentandosi con la donna e con il suo grande cuore e rimanendo meravigliati dalla bellezza degli occhi di questo opossum.

“Quando mia zia mi ha raccontato di Hank, il mio primo pensiero è stato aww. Ma poi l’ho visto, li ho visti insieme e non ho avuto più nulla da dire”.

Beh, qualcosa da dire ce l’abbiamo noi. Vogliamo dire grazie a questa donna per aver dato ad un vecchio animale un posto dove stare, nonostante si tratti di un opossum. È bello vedere che al mondo esistono persone con un cuore così grande. Ci sarebbe bisogno di più persone come questa zia!