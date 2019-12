Lotus il gattone Lotus il gattone meraviglioso

Questa è la storia di un meraviglioso gattone di razza “Maine Coon” è un enorme e muscoloso gatto a petto largo che ha le sue origini in America. È il più grande gatto domestico esistente e ha anche un portamento maestoso. Sa sicuramente di essere bello e affascinante, ogni persona resta a bocca aperta quando passa lui.

Questo gatto di razza Maine Coon, si chiama Lotus, e ha provocato un’autentica rivoluzione su Internet! Il gatto si caratterizza per la sua curiosità e la sua capacità di apprendimento rapido, oltre ad avere un temperamento stabile ed equilibrato.

Mangia moltissimo data la sua enorme stazza e sono gatti che amano la compagnia ed è abbastanza comune che a loro piaccia anche giocare con l’acqua. Imparano anche ad aprire le porte.

Lotus, è assolutamente adorabile. Sembra preso da un film, o meglio, da una favola per bambini.

Il suo proprietario voleva condividere le foto del suo gatto con i suoi amici, non avrebbe mai immaginato tale conseguenza. Ha aperto un account Instagram dove carica foto di Lotus ogni giorno. L’account ha avuto un successo incredibile raggiungendo in poco tempo 150.000 followers.

Ci sono pochi esemplari al mondo di questa specie di gattoni meravigliosi ed è incredibilmente speciale riuscire a vederli nel quotidiano, in questo caso dobbiamo ringraziare il padrone che ci mette a disposizione un account sui social per vederlo ogni giorno.

E’ molto bello condividere sui social i bellissimi momenti che passano il gattone e i loro padroni e anche se sono stati anche molto criticati io credo non esista cosa più bella che far vedere tutto l’amore che provano l’uno per l’altro sui social.