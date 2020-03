Lucky il povero cagnolino abbandonato Lucky era stato abbandonato e girovagava da solo per la città

Questa è la storia di Lucky, un meraviglioso cagnolino che era stato abbandonato dal suo precedente padrone e purtroppo era rimasto solo senza nessuno che lo aiutasse e senza ne cibo né acqua. Lucky girovagava per la città, era forse in cerca di cibo o in cerac di amore, quello stesso amore che fino ad allora gli era mancato.

Successivamente le persone iniziarono a notare Lucky, inizialmente pensarono che il piccolo facesse delle passeggiate da solo, magari aveva un proprietario che non lo proteggeva dai pericoli, poi capirono…. In molti cercarono di avvicinarsi ma Lucky fuggiva sempre era impossibile prenderlo perché correva molto velocemente. Probabilmente per paura o perché era stato in precedenza maltrattato Lucky non si faceva assolutamente avvicinare da nessuno.

Data l’impossibilità nel riuscire a prenderlo fu avvisata un’associazione di volontari locali i quali si precipitarono subito sul posto. Appena arrivati cercarono con ogni mezzo di prendere lucky ma appena si avvicinavano con la macchina il cagnolino scappava. Lo inseguirono per molti metri quando ad un certo punto si stancò e si fermò in un cortile sotto un macchina. Quella povera creatura non aveva nessuno e chi lo aveva avuto fino ad allora lo aveva solo fatto soffrire.

I volontari approfittarono del momento e presero Lucky. Venne portato dai volontari a casa con loro e venne adottato proprio dalle ragazze che facevano parte dell’associazione. Dopo un po’ di tempo incredibilmente il comportamento di Lucky cambiò, era piu’ calmo e si fidava di nuovo degli esseri umani in particolare delle sue due nuove padrone.

Lucky passò dall’essere un cagnolino denutrito e non amato all’essere il cagnolino più amato del mondo e a recuperare molti chili.

Finalmente il povero Lucky stava bene, non sarebbe resistito a lungo per strada e grazie all’amore e il buon cuore delle due volontarie Lucky aveva una nuova vita piena di amore.