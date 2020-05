La lumaca di fuoco che sembra un vampiro: Platymma tweediei Si chiama Platymma tweediei ed è la più grande lumaca della Malesia; conosciamo meglio la lumaca di fuoco

Vi vogliamo presentare Platymma tweediei, la più grande lumaca della Malesia. Si tratta di un essere tanto strano quanto irresistibile che ha le sembianze di un vampiro. Il suo aspetto insolito l’ha resa, suo malgrado, molto famosa nel mondo dei collezionisti. Ecco cos’è la lumaca di fuoco: conosciamola meglio.

Mentre il mondo sembra essere diviso in persone che amano i gatti e altre che amano i cani, ecco che c’è anche chi preferisce le lumache. Non qualsiasi lumaca ma una delle più belle e uniche al mondo: la lumaca di fuoco o platymma tweediei, un equivalente gotico delle lumache… o la loro versione vampiresca…

Platymma tweediei è probabilmente la più grande lumaca della penisola della Malesia.

Sebbene non molte persone scelgano di tenere le lumache come animali domestici, questi esserini sono comunque animali piuttosto interessanti.

Platymma tweediei è conosciuta anche come la lumaca di fuoco per la sua vivace colorazione rossa e per il guscio nero.

Generalmente, il termine “lumaca” viene utilizzato per descrivere gasteropodi o molluschi terrestri con o senza guscio, nonché lumache di mare e lumache d’acqua dolce.

Purtroppo, queste lumache sono usate come cibo, la loro secrezione viene impiegata in cosmetica e le loro conchiglie sono spesso trasformate in oggetti decorativi e in gioielli.

Le lumache di fuoco si trovano solo in un’area con un raggio di circa 100 km, a 1000 m sul livello del mare.

Alcune lumache di fuoco possono crescere fino a 30 cm di dimensione. La specie più grande conosciuta, però, è la lumaca africana gigante, che vive in Ghana.

Molti esemplari sono stati strappati dal loro habitat naturale per essere venduti come animali domestici.

Le Platymma tweediei si muovono con l’aiuto di un piede muscolare e usano la loro secrezione per aggrapparsi sulle superfici ruvide.

Purtroppo, è molto difficile tenere queste lumache in vita in cattività.

Le lumache sono note per la loro proverbiale bassa velocità: alcune si muovono ad una velocità media di 1 mm/s.

Le lumache di fuoco sopravvivono solo in condizioni molto fresche e con un alto tasso di umidità.

Ad esempio, l’umidità nella città malese Tanah Rata è del 79%. Tuttavia, la sfida di tenerli in vita non sembra spaventare i collezionisti di lumache terrestri.

Tutte le lumache hanno un guscio forte che cresce in base alla aumento dei loro corpi.

Affinché la lumaca cresca un guscio forte e sano, ha bisogno di un buon apporto di calcio nella sua dieta e nell’ambiente circostante.

Quando una lumaca si ritira nel suo guscio, può proteggersi con una struttura simile a una porta chiamata opercolo.

Poiché questa lumaca dall’aspetto mistico è un possedimento prezioso per i detentori di animali domestici esotici, è stata strappata dal suo ambiente da gente senza scrupoli per essere venduta a prezzi esorbitanti.