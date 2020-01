Luna la cagnolina abbandonata Luna, una bellissima cagnolina, era stata vigliaccamente abbandonata e per paura si era rifugiata sotto una macchina

In America c’è un’associazione di volontariato molto attiva nella zona chiamata “Hope for paws”, essi aiutano gli animali in difficoltà e grazie alle numerose donazioni che ricevono gli permettono di avere una vita normale grazie al loro rifugio e alle cure mediche che possono dargli. Mentre erano a fare un giro per le strade della città vennero avvisati da un signore,

il quale affermava che una cagnolina si trovava sotto la sua macchina e non voleva spostarsi, dato che non poteva partire altrimenti gli avrebbe fatto del male avvisò i volontari che magari avrebbero potuto fare qualcosa.

Appena arrivati i volontari recintarono la macchina, in modo tale che la cagnolina non potesse scappare in mezzo alla strada ed essere investita dalle altre macchine. Successivamente la presero grazie ad un collarino e la portarono subito in macchina.

La cagnolina era fortemente impaurita, non capiva cosa stava succedendo e non aveva idea del perché si trovasse li. Appena arrivati dal veterinario, quest’ultimo notò che Luna stava molto bene, era ben nutrita ed era anche molto pulita. Nulla poteva fare pensare che fosse un caso di maltrattamento o di abbandono.

Fecero immediatamente la lettura del microchip e videro che c’era il numero del proprietario. A quel punto lo chiamarono, convinti che la avesse abbandonata, ma appena capita la situazione il proprietario si precipitò ad arrivare nella clinica. Appena arrivato spiegò tutto, Luna non era stata abbandonata era solo scappata! ed il proprietario era disperato in quanto non la trovava più.

Appena riuniti ci fu’ un grande abbraccio tra l’uomo ed il cane e tutti capirono che effettivamente l’uomo diceva la verità. Fortunatamente finisce bene per la povera Luna che dopo attimi di paura ritorna a stare con il suo amorevole padrone.