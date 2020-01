Luna la pitbull Luna si trovava in grande difficoltà, sotto la tempesta, riparata tra i rifiuti lottava per la sopravvivenza

L’associazione di animalisti “Hoper for paws” aveva ricevuto una chiamata riguardante una cagnolina che si trovava tra i rifiuti, i volontari a quel punto decisero di intervenire immediatamente. Durante il loro tragitto li colpì una vera e propria tormenta, pioveva moltissimo e tirava molto vento ma loro non si fermarono anzi, andarono più veloci in quanto la cagnolina sotto la tempesta aveva poche possibilità di sopravvivenza.

Arrivarono sul posto e trovarono subito la cagnolina, era una povera pitbull, si trovava tra i rifiuti ed era riparata lì. Appena i volontari allungarono le mani per prenderla sentirono dei versi, sembravano dei piagnucolii.

Con grande sorpresa videro che insieme alla pitbull c’erano anche i suoi cuccioli! in sgomento per la scoperta i volontari portarono subito tutti dal veterinario.

Il veterinario visitò l’intera famiglia, fortunatamente stavano tutti bene, solo Luna aveva dei piccoli problemi alle mammelle che si erano infettate ma dopo un po di medicazioni e di antibiotici tornò a stare subito meglio. I volontari decisero di portarli tutti al rifugio con loro, decisero che i cuccioli dovevano crescere in tranquillità e quindi li tennero tutti al caldo tra l’amore di tutti.

Oggi stanno tutti bene, i cuccioli stanno crescendo e Luna è felice insieme ai suoi bimbi.

Fortunatamente tutto finisce bene per questa meravigliosa famiglia grazie a Luna che spinta da un grande amore materno si è sempre presa cura dei propri cuccioli nonostante la tempesta e le pessime condizioni di salute e grazie ai volontari che hanno salvato delle vite senza avere nulla in cambio solo l’amore e la felicità nel vedere questa belle famiglia che sta bene ed è felice.