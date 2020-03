L’uomo voleva sottoporre Cosmo e Sam ad eutanasia L'uomo voleva sottoporre Cosmo e Sam ad eutanasia, perché la sua compagna era allergica al pelo..

Cosmo e Sam sono due dolci cagnolini, che inizialmente avevano tutto ciò che la vita può chiedere per un animale. Avevano una casa calda in cui poter vivere e due amici umani, che gli volevano bene. Infatti entrambi erano molto felici e non facevano altro che ringraziare la giovane coppia, per ciò che faceva per loro.

Un giorno, però, tutto questo è cambiato e questo ha spezzato i cuori di tutti, soprattutto del medico che è stato costretto a sentirsi dire quella frase.

I due amici umani del cani, hanno deciso di separarsi e quando è arrivato il momento di decidere cosa fare dei cani, è stato il marito a volersene prendere cura.

Poco dopo, però, l’uomo ha conosciuto una nuova compagna, che era allergica al pelo degli animali. Per questo motivo, quando hanno deciso di andare a convivere, il signore ha preso una decisione drastica.

E’ andato nella clinica veterinaria della città ed ha chiesto al medico di sottoporli entrambi ad eutanasia. Il dottore, nel sentire quella frase, è rimasto sconvolto.

Infatti in un’intervista ha dichiarato: “Molte persone non capiscono i sentimenti degli animali e preferiscono mettere fine alla loro vita, anche con motivazioni futili!” Il veterinario, ovviamente non poteva farlo ed ha deciso di prenderli lui e di cercargli una nuova famiglia.

Grazie all’aiuto di Begin Again Rescue Co, ha trovato un’altra giovane coppia disposta ad adottarli ed ora infatti Cosmo e Sam sono andati a vivere nella loro nuova casa. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I primi giorni non sono stati affatto semplici, ma i loro nuovi amici umani non avevano intenzione di mollare. Infatti hanno fatto il possibile per cercare di farli aprire e soprattutto per farli abituare. Ora, vivono tutti insieme e sono felici e soddisfatti della loro nuova possibilità di vita.

Un lieto fine bellissimo, che dovrebbero avere tutti i nostri amati amici a quattro zampe!

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Stavano per mettere fine alla sua vita, ma alla fine Sam ha trovato una nuova casa