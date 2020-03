Macchinista usa il freno d’emergenza per salvare un cucciolo (VIDEO) Un macchinista ha azionato di corsa il freno d'emergenza per salvare un cucciolo di cane che altrimenti sarebbe stato in grave pericolo

Un macchinista è diventato un eroe su internet per aver salvato la vita a un povero cucciolo di cane che si trovava in gravissimo pericolo. Lui non ha pensato su due volte a quello che doveva fare e ha azionato il freno d’emergenza per poter evitare che il povero animale potesse morire. La sua storia ha fatto il giro del web.

Siamo in Cile e il macchinista di un treno ha la prontezza di riflessi per evitare il peggio e salvare un povero cane abbandonato che si trovava legato con una catena lungo i binari, troppo vicino ai binari, con il rischio che possa finire schiacciato dal treno che sta sopraggiungendo. Chi lo ha legato in quel modo è sicuramente un mostro, perché doveva sapere di condannarlo a morte certa.

Ma su quel treno che è sopraggiunto poco dopo c’era l’angelo custode di questo povero cagnolino. Andrés Fabricio Argandoña, questo il nome del macchinista eroe che si trovava alla guida di quel convoglio, in un istante ha dovuto prendere una decisione importantissima. E ha scelto di salvare la vita del cane, anche se questo ha comportato il dover azionare in fretta e furia il freno di emergenza.

Pubblicando il video che descrive quegli attimi concitati, il macchinista parla di persone dal cuore cattivo, perché altrimenti non si possono definire persone che compiono gesti di tale portata.

Dopo aver fermato il treno, l’uomo è sceso per liberare il povero cucciolo che, vedendolo, si è messo ad abbaiare e scodinzolare dalla gioia. Era evidente che fosse consapevole che quello sconosciuto gli aveva appena salvato la vita.

L’incidente è avvenuto nella città di Llay Lalay, nella regione di Valparaiso. Dopo averlo liberato, il cane è fuggito via. Il sindaco ha confermato che è in corso un’indagine per scoprire quello che è accaduto e trovare il colpevole per consegnarlo alla giustizia.