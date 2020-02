Maine coon cucciolo sulla neve, il video del gattino Un dolcissimo cucciolo di Maine coon è stato ripreso mentre vede per la prima volta la neve; ecco il video con la reazione del gattino

Un piccolo cucciolo di Maine Coon scopre per la prima volta la neve. La sua proprietaria registra il video del gattino che cammina sulla superficie immacolata è il popolo del web s’innamora di lui. D’altronde, come fai a non amarlo? Basta guardarlo mentre cerca di capire dove si trova e cos’è quella cosa bianca fredda e soffice sotto le sue zampette e il cuore ti si scioglie.

Lui è un adorabile cucciolo di Maine Coon che vive in America insieme ad altri 2 gatti, Annie, una gattina Ragdoll mix e Susie, una Scottish Fold. Il gattino era stato portato dalla sua mamma umana al parco che ha voluto fargli vedere, per la prima volta, la neve.

La donna ha registrato la sua reazione con la sua telecamera e ha postato il video su youtube spiegando dove si trovavano e come mai il gattino era senza collare e guinzaglio:

“Buon Gatgiorno a tutti! Viviamo in Idaho dove nevica molto e vogliamo che il nostro piccolino si abitui alla neve, quindi l’abbiamo portato nel parco vicino a casa nostra. Non c’era nessuno al parco ed è per questo che non gli abbiamo messo il collare e il guinzaglio. Faceva freddo, quindi siamo rimasti lì solo per un paio di minuti. Pensiamo che se non fosse stato così freddo, gli sarebbe piaciuto di più, quindi lo porteremo fuori di nuovo quando si scalda un po’. Inoltre, mi dispiace per i problemi di messa a fuoco della fotocamera. Faceva molto freddo e era difficile vedere attraverso la mia macchina fotografica mentre mi stavo concentrando su di lui. Come sempre, grazie per aver guardato il video!”

I Maine Coon sono gatti abituati a vivere all’aperto per natura anche se non sembrano dispiaciuti di convivere con noi negli appartamenti. I gattini Maine Coon sono curiosi e attivi e hanno un carattere abitudinario che li rende particolarmente adatti per bambini e anziani.

I gatti di razza Maine Coon, infatti, non graffiano e non soffiano quasi mai. Un’altra caratteristica di questa meravigliosa razza è che amano giocare al riporto. Date a un cucciolo di Maine Coon una pallina e lo farete felice.

I gatti Maine Coon sono particolarmente robusti e muscoloso e non hanno bisogno di cure particolari anche se il loro pelo è molto folto. Molti di loro amano la neve e si divertono a giocare con i fiocchi che cadono dal cielo.

Vi è piaciuto Molly? Non è un cucciolo di Maine Coon dolcissimo?