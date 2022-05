Mamma cane e cucciolo dormono sull’asfalto da soli: la storia di Fabiana e Frodo

Oggi vogliamo raccontarti la storia, per fortuna a lieto fine, di Fabiana e Frodo: mamma cane e il suo cucciolo dormono sull’asfalto, abbandoni e soli, destinati a una fine terribile. Ma per fortuna alcune persone che si trovavano in strada per cercare un altro cane li hanno individuati. E la loro vita è cambiata per sempre.

Fonte foto da Facebook di fundacionlaika

Laika è un’associazione che opera a Culiacan, città del Messico nordoccidentale, la più grande città nello Stato di Sinaloa, è capitale del comune di Culiacán, stava cercando un cane smarrito. Ma ben presto i volontari si sono imbattuti in un’altra coppia che aveva bisogno di loro.

Per strada hanno incontrato una mamma canina e il figlio sdraiati in strada, da soli e abbandonati. Erano completamente sporchi, soffrivano di infezioni parassitarie e non riuscivano nemmeno a muoversi, si trascinavano a fatica. Chissà quanta sofferenza hanno dovuto patire.

La Laika Animal Protection Foundation su Facebook ha raccontato che appena i volontari hanno visto i due cani hanno iniziato a prendersi cura di loro. Rischiavano di finire sotto una macchina e la situazione era davvero molto pericolosa.

La mamma cercava di proteggere il suo cucciolo, ma si vedeva che faceva molto fatica. Subito la fondazione ha raccontato la loro storia sui social.

Mamma e cucciolo, addormentati. Pieni di pulci, di sporcizia, lei con la pelliccia arruffata… Così come loro migliaia di animali, frutto dell’irresponsabilità e dell’indifferenza.

Mamma cane e cucciolo dormono sull’asfalto, salvati e destinati a una nuova dignitosa vita

I volontari li hanno portati al rifugio dove hanno ricevuto acqua, cibo, cure mediche e tanto amore. Si fidavano dei loro soccorritori e sembrava sapessero che ora erano in buone mani.

Hanno chiamato la mamma Fabiana, mentre il cucciolo Frodo: soffriva di anaplasmosi ed ehrlichiosi, quindi ha iniziato subito un trattamento adeguato. Adesso sono pronti per la loro nuova vita: finita la convalescenza i volontari cercheranno per loro una casa per sempre.