Mamma esausta trascina il figlio che non capisce che deve smetterla di giocare Direttamente dal mondo animale, una scena che secondo noi è comune in ogni casa: mamma esausta trascina il figlio che non capisce che deve smetterla di giocare

Una mamma esausta e stanca che non ce la fa più e arriva a trascinare suo figlio che non ne vuole proprio sapere di smetterla di giocare, anche se è venuto il momento di andare via. Una scena dal mondo animale che però si potrebbe adattare anche al mondo umano, non vi pare?

Berani è un orango di soli 3 anni. Come tutti i cuccioli di quell’età, animali o umani che siano, difficilmente sta a sentire la mamma quando dice una cosa. E sua madre, Sari, lo sa bene.

Tanto da arrivare a misure drastiche pur di farsi ascoltare da quel figlio così ribelle. La simpatica scenetta è stata immortalata allo zoo di Pairi Daiza, in Belgio.

Mamma Sari fa di tutto per convincere Berani ad andare via. Non è più tempo per giocare. Bisogna andare a fare altro. Ma il cucciolo di tre anni non ne vuole sapere proprio niente. E comincia a fare i capricci. A fare le bizze. A impuntarsi perché lui di smetterla di giocare non ne vuole proprio sapere niente. E così la mamma è costretta a trascinarlo via. Non in senso figurato: mamma orango lo ha preso per una zampa e lo ha portato via, mentre il cucciolo non ne voleva sapere di alzarsi da terra.

La famiglia di oranghi, che oltre a mamma Sari e al piccolo Berani comprende anche Ujlan, il papà, vive nello zoo dal 2017. Il fotografo Koen Hartkamp è riuscito a catturare un’immagine davvero unica del piccoletto che non ne vuole sapere di ascoltare la madre quando il gioco è finito. Berani però ha capito che non si era comportato bene e così ha dato un bacio alla sua mamma per farsi perdonare.

E lo stesso ha fatto anche con il padre, per assicurarsi il perdono di entrambi i genitori. Non bisogna mai restare arrabbiati!