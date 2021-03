Mamma finge di “picchiare” il suo bambino per vedere la reazione del suo cane, ma guardate cosa fa l’animale!

Quello di oggi, è un video diventato virale sul web, che ha come protagonista un cane di nome Snowball. Come tutti ben sanno, i cani hanno un innato senso di lealtà e protezione nei confronti dei bambini dei loro proprietari e tendono a proteggerli e tenerli lontani dai pericoli. Molto probabilmente, ciò avviene perché sentono che si tratta del membro più debole della famiglia.

Credit: Rumble

Una donna ha deciso di filmare il suo cane, durante un esercizio di addestramento controllato. Nel video, finge di essere arrabbiata e di voler “picchiare” il suo bambino con una rivista arrotolata.

Quando Snowball se ne rende conto, si lancia istintivamente contro la donna, nel tentativo di proteggere il suo fratellino umano. Spinge via la mamma, ma lei ritorna poco dopo con un utensile in mano. Una volta che il cucciolo vede “l’arma”, inizia a saltare in modo aggressivo, per impedire alla donna di avvicinarsi al piccolo.

Credit: Rumble

Vedendo che la sua pretesa di fermarla non funziona, Snowball afferra l’utensile con la bocca e si rifiuta di lasciarlo.

Dopo il tentativo riuscito, la sua padrone lo loda e si complimenta con lui per quanto fatto. Il video:

Dopo la pubblicazione sul web, migliaia di persone sono rimaste colpite dal comportamento del cane e altre, hanno criticato la donna e commentato che qualcuno dovrebbe toglierle quel bambino. In realtà, il suo unico intento, è stato quello di dimostrare l’addestramento e il senso di protezione del suo animale domestico. Il bambino non viene assolutamente colpito nel filmato, ma è tutta finzione.

Credit: Rumble

Inoltre, l’autrice del filmato ha voluto spiegare che anche se tutti i cani sono protettivi nei confronti dei più piccoli, un piccolo addestramento può essere molto importante. Naturalmente deve essere effettuato in un ambiente controllato e sicuro.

Cosa c’è di più bello del sapere che il tuo cane proteggerà tuo figlio davanti a tutto e tutti? Lo accompagnerà nella crescita e non permetterà mai che gli accada qualcosa di brutto. Ogni bambino dovrebbe crescere con un migliore amico a quattro zampe!