Questa è la storia di una mamma gatta che adotta due cani orfani dimostrando che l’istinto materno non conosce confini. E ancora una volta gli animali ci danno una grandissima lezione di vita, sottolineando quanto sia fondamentale aiutare chi si trova in difficoltà, soprattutto dopo aver perso i propri genitori.

Fonte Pixabay

Questa non è la prima volta che una mamma gatta compie un gesto così nobile, di solidarietà pura, nei confronti di poveri cuccioli che sono rimasti senza una mamma e senza un papà. Così non sono soli ad affrontare questo momento molto difficile per loro.

La micia protagonista di questo racconto si chiama Alita. La dolce e adorabile gatta ha adottato due cagnolini che sono rimasti orfani a Castiglion Fiorentino. Stella, la loro mamma incinta di 6 anni, è arrivata dal veterinario in condizioni davvero molto gravi e critiche.

Il dottore, Alberto Brandi, ha raccontato ad ArezzoTv:

La cagnolina era ormai sotto parto da almeno un paio di giorni. Dagli esami fatti abbiamo scoperto che uno dei cuccioli che portava in grembo era morto e le aveva causato un’infezione interna . Abbiamo fatto un cesareo d’urgenza soltanto che, probabilmente per lo stato tossico in cui versava, la cagnolina è deceduta.

Sena mamma crescere per i cuccioli sarebbe difficile. A casa di Stella, però, abitava anche Alita, una gatta che aveva da poco partorito quattro micetti. La proprietaria ha provato a mettere i cani nella cuccia e lei ha iniziato a prendersi cura di loro naturalmente.

Gatta adotta due cani orfani: una bellissima storia a lieto fine

Quando la proprietaria ha visto Alita che si prendeva cura di Astro e Argo, come sono stati chiamati i due cagnolini, non poteva assolutamente credere ai suoi occhi.

Mamma gatto passa le giornate a leccarli, a pulirli, a nutrirli, come se li avesse partoriti lei. Queste le parole del veterinario: