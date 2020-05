Mamma in trappola continua a proteggere i tre cuccioli Iena finisce in una trappola: la mamma però non ha mai smesso di prendersi cura dei tre cuccioli

Questa è la storia di una mamma che non ha smesso mai di prendersi cura dei suoi tre cuccioli, anche dopo che era finita dentro a una trappola terribile, dalla quale era difficilissimo uscire fuori e liberarsi. Ecco il grande cuore di questa iena e come è stata salvata.

Quando si pensa alle iene si pensa ad animali privi di ogni senso di protezione e di maternità. Ma non è vero, perché sappiamo che ogni mamma nel mondo animale si prenderà sempre cura dei suoi cuccioli, nonostante tutto e nonostante tutti. Come è successo a questa povera iena.

Siamo nello Zimbabwe e un’esemplare femmina di questo animale rimane intrappolato in una trappola tremenda. Ma non smette mai di prendersi cura dei cuccioli.

Nonostante fosse caduta in una trappola, aveva tre cuccioli e doveva proteggerli a tutti i costi. E ha rischiato il tutto per tutto pur di tenerli al sicuro e al riparo dai pericoli che inevitabilmente avrebbero incontrato, visto che lei non poteva muoversi e fuggire da eventuali predatori.

La iena incinta si trovava vicina al fiume Savé nello Zimbabwe, in Africa, quando è finita in una trappola per bracconieri. Nonostante il dolore fisico, ha dato alla luce i suoi tre cuccioli. E ha continuato a prendersi cura di loro nonostante la difficoltà di quel momento. Ed è stata anche in grado di scavare un buco nel terreno per tenerli al sicuro. Era disposta a dare la vita per loro.

Il personale dell’African Wildlife Conservation Fund è intervenuto per salvarla. I soccorritori l’hanno rassicurata e le hanno coperto la testa. L’hanno tolta dalla trappola e l’hanno curata. Sotto di lei sono riusciti a salvare due cuccioli, uno non ce l’aveva fatta purtroppo. Quando la iena si è svegliata, ha riconosciuto i cuccioli e ha dato loro da mangiare, allattandoli al seno.

La iena si è poi trasferita in una zona più sicura con i suoi cuccioli, per tenerli protetti.