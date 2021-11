Mamma oca cammina con 47 cuccioli e li tiene al sicuro

Son tutte belle le mamme del mondo… Le mamme su due piedi e anche quelle su quattro piedi o che hanno le piume e si muovono agevolmente in acqua, magari in un fiume o in un laghetto. Ecco a voi mamma oca che cammina con 47 cuccioli. Sì, avete letto bene: porta in giro quasi 50 piccoletti e riesce a tenere tutti quanti al sicuro. Come fa?

Mike Digout non aveva mai amato molto le oche prima. Ma durante la primavera dello scorso anno si è trovato di fronte a una scena davvero incredibile. E molto insolita. Una mamma oca si prendeva cura della sua famiglia numerosa, composta da ben 47 anatroccoli.

Davvero un fatto sorprendente. Forse non tutti sanno che le oche canadesi depongono ogni volta da un minimo di due a un massimo di nove uova. Lei era una mamma dei record o forse aveva accolto dei cuccioli che non appartenevano direttamente alla sua famiglia.

Durante la pandemia, Mike Digout si è messo a camminare spesso lungo la riva del fiume Saskatchewan vicino alla sua casa a Saskatoon, in Canada, per immortalare la fauna selvatica che v ive lì vicino. E in quei giorni ha scoperto il mondo delle oche.

Sono uscito ogni sera camminando lungo la riva del fiume alla ricerca di castori e ovviamente c’era molta attività di oche mentre venivano dal sud in cerca di un posto dove nidificare.

Mamma oca cammina con 47 cuccioli: non sono adorabili?

Quando a maggio sono nate le prime oche, ecco che lui ha iniziato a fotografare anche i pulcini. Fino a quando non ha incontrato questa mamma oca, con tanti pulcini appresso.

Sono stato sorpreso di vedere che questa madre aveva 16 bambini, quindi ho iniziato a tornare ogni notte in cerca di questa madre e delle sue oche. E ogni giorno sembrava che avesse un gruppo più grande.

Fino a quando non sono arrivati a 47! Ovviamente non sono tutte sue: si prendeva cura delle oche di altre famiglie. Una sorta di baby sitter, ma assolutamente perfetta!